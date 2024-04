Darstellungen gehen auseinander Drei abgelehnte Bewerber für Borussias Aufsichtsrat melden sich zu Wort

Borussias sportliche Situation ist nach dem 0:3 gegen den SC Freiburg angespannt, auch das Verhältnis des Teams zu den Fans hat unter den Misserfolgen der vergangenen Wochen gelitten. Nachdem sie den Gladbachern beim 1:1 in Heidenheim zeitweise den Support verweigert hatten, gab es nun fassungsloses Schweigen in der Schlussphase und nach dem Ende des Spiels lautstarke Pfiffe. Bis zur Mitgliederversammlung am 22. April sind es noch drei Spiele – beim VfL Wolfsburg, gegen Borussia Dortmund und bei 1899 Hoffenheim.