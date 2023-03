Borussias 0:3 in Leipzig Diesem Ziel ist Gladbach nicht näher gekommen

Am Ende konnte sich Borussia Mönchengladbach bei ihrem Torhüter bedanken, dass es nicht noch schlimmer für sie kam in Leipzig. Als Dominik Szoboszlai kurz vor dem Spielende frei vor dem Gladbacher Tor auftauchte, lenkte Tobias Sippel dessen Schuss mit den Fingerspitzen über die Latte. Ähnlich glänzend hatte Borussias Keeper Minuten zuvor schon gegen Yussuf Poulsen reagiert. So hätte es gut und gerne noch das vierte Gegentor bei RB Leipzig geben können – es wäre das dritte Auswärtsspiel in Folge gewesen nach dem 1:4 bei Hertha BSC und dem 0:4 beim FSV Mainz 05. Doch auch so stand mit dem 0:3 die dritte Pleite auf fremden Plätzen mit mindestens drei Toren Differenz am Stück.