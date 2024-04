Auch der „Fußballgott“ hört auf So geht es für Jantschke weiter bei Borussia

Im Grunde ist es ein Job, den Jantschke schon in der noch laufenden Endphase seiner Karriere innehat: Er kümmert sich vor allem um die jungen Spieler, ließ sie an seinen Erfahrungen teilhaben. Die haben ihm 301 Pflichtspiele in 16 Profi-Jahren bei Borussia eingebracht, in denen er fünf Tore erzielte und sieben Vorlagen produzierte. Wie Herrmann hat er es geschafft, in seiner Karriere nur für einen Profiklub zu spielen – den, der für den in Hoyerswerda Geborenen zur Heimat geworden ist.