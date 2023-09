Platz 16 nach sechs Spielen Borussias U23 verliert Derby trotz Profi-Verstärkung

Der Einsatz der sechs Profis kam nicht positiv zum Tragen. Borussias U23 nutzte aus, dass sie erstmals nicht gleichzeitig mit den Profis spielte. Wenn die am Donnerstag in Willingen gegen Werder Bremen testen, könnten wiederum mehrere U23-Spieler „oben“ zum Einsatz kommen. Polanskis Team muss am 15. September zum FC Wegberg-Beeck, die Profis spielen erst zwei Tage später in Darmstadt.