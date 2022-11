Weiterer Leistungsträger fehlt : Borussias Personalsorgen nehmen kein Ende

Mönchengladbach In Alassane Plea wird gegen Borussia Dortmund eine weitere Stammkraft der Gladbacher wegen Corona nicht zur Verfügung stehen. Dafür spielt Trainer Daniel Farke mit dem Gedanken, einen Rückkehrer nach langer Verletzungspause wieder mit in den Kader zu nehmen.

Und in Patrick Herrmann (Erkältungssymptome) und Tony Jantschke , der mit muskulären Problemen schon die Partie in Bochum verpasst hatte, drohen weitere Ausfälle. „Bei beiden wird es darauf ankommen, wie sie das Abschlusstraining überstehen, da wird es späte Entscheidungen geben“, sagte Farke, der möglicherweise aber einen Langzeitverletzten erstmals wieder in den Kader berufen wird.

Somit ist Itakura, der nach dem Dortmund-Spiel mit der japanischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen wird, noch nicht wieder eine Option für einen Platz in Gladbachs Innenverteidigung. Dort werden Marvin Friedrich und Nico Elvedi spielen. Letzterer hatte in Bochum böse gepatzt, nachdem er zuvor einige Tage mit einem Infekt hatte aussetzen müssen. „Mit ihm wären wir vielleicht vorsichtiger gewesen, wenn wir personelle Alternativen für das Abwehrzentrum gehabt hätten. Doch das soll keine Entschuldigung sein. Und Nico ist selbstkritisch genug. Für mich ist er ein absolut gesetzter Spieler, wenn er fit ist“, sagte Farke.

Auf der einen Seite kann Gladbachs Coach derzeit auf einigen Positionen wenig ändern, auf der anderen Seite vertraut er aber auch dem Stammpersonal – auch wenn es wie in Bochum einen ganz schwachen Start in das Spiel erwischt. „Aus der Emotion heraus hätte ich in Bochum sicherlich nach elf Minuten und dem 0:2 schon fünfmal wechseln können. Auch in der Offensive waren viele Spieler nicht auf ihrem Top-Niveau. Das muss ich ihnen nach guten Leistungen wie gegen Stuttgart zuletzt aber auch mal zugestehen. Das ist keine Entscheidung gegen Lars Stindl oder Patrick Herrmann, sondern eine für die Qualität, die ich bereits auf dem Platz habe“, sagte Farke.