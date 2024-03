4:2 bei der U23 Paderborns Ein Dreierpacker und ein Borussia-Profi stechen beim Sieg der U23 heraus

Letztlich überwog aber die Erleichterung über den Sieg, mit dem Gladbach zugleich in der Tabelle bis auf fünf Punkte an Paderborn herangekommen ist. Es dürfte noch wichtig werden, andere Mannschaften wieder in den Abstiegskampf hineinzuziehen, denn Borussias Lage ist weiterhin sehr gefährlich. Alle vier Vereine, die derzeit hinter Borussia stehen, haben jeweils noch ein Nachholspiel zu absolvieren, alle befinden sich noch in Schlagdistanz. Doch mit sechs Punkten aus zwei Spielen hat Gladbachs U23 zunächst einmal das Abrutschen auf einen Abstiegsrang verhindert.