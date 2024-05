Erst ambitionslos, nun Abstiegskampf Was wichtiger ist als der Klub – warum Gladbach dringend umdenken muss

Als bei der Mitgliederversammlung während der Einstandsrede des neuen Präsidenten Rainer Bonhof einige Jahreszahlen über den Bildschirm neben der Bühne flimmerten, zählte Bonhof seine dazu passenden Erfolge auf. Deutscher Meister, Pokalsieger, Uefa-Cup-Sieger mit Gladbach, Welt- und Europameister mit dem DFB-Team – Bonhof hat fast alles gewonnen, was der Fußball an Titeln hergibt. Der Mann weiß also, wie Erfolg geht.