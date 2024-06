Altersschnitt deutlich gesenkt Welche Frage sich beim Blick auf Borussias Kaderstruktur stellt

Als Patrick Herrmann am letzten Spieltag beim VfB Stuttgart elf Minuten vor Schluss in die Partie kam, betrat der 33 Jahre alte Routinier das Feld gemeinsam mit den beiden Jungspunden Fabio Chiarodia (19) und Shio Fukuda (20), die ebenfalls eingewechselt wurden. Herrmann hat nach dem Spiel in Stuttgart seine Karriere beendet – ebenso wie Tony Jantschke, einem weiteren Ur-Borussen. Dagegen sollen Spieler wie Chiarodia und Fukuda möglichst für Borussias Zukunft stehen. Sie haben auf jeden Fall schon mal mitgeholfen, den Altersschnitt im Gladbacher Kader in der vergangenen Spielzeit deutlich zu senken.