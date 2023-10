Gladbacher Kader ist jünger geworden Wie sich der sinkende Altersschnitt bei Borussia auf dem Platz niederschlägt

So richtig ungestüm und wild waren die Fohlen in den vergangenen Jahren nicht mehr gewesen. Mit jenen Attributen war die junge Mannschaft Borussia Mönchengladbachs in der Zeit ihres ersten Bundesliga-Aufstiegs 1965 versehen worden, sodass der damalige Redakteur der Rheinischen Post, Wilhelm August Hurtmanns, ihnen den Namen „Fohlen-Elf“ gab. Doch in der jüngeren Vergangenheit passte das nicht mehr so recht zur Borussia. Der Gladbacher Kader war von 2015 an – mit einer kleinen Delle in der Spielzeit 2021/22 – von Saison zu Saison älter geworden. Es brauchte eine Blutauffrischung für das etwas überreife Team.