Neuer Modus in Europa Für Borussia könnte der achte Platz eine große Bedeutung bekommen

Deutschland ist nach vier Europapokal-Spieltagen Dritter hinter der Türkei und Belgien, deren hohe Position vor allem eine Momentaufnahme ist. Das frühzeitige Weiterkommen von Bayern München, Leipzig, Leverkusen und Frankfurt garantiert darüber hinaus bereits wichtige Bonuspunkte. Der Daten-Dienstleister „Opta“ hat den weiteren Verlauf der Saison am Computer zigtausend mal simuliert: In 77 Prozent aller Fälle sichert sich England eines der beiden Bonustickets, in 51 Prozent aller Fälle ist Deutschland dabei, in 44 Prozent Italien, in 16 Prozent Spanien. Heißt: Es gibt derzeit ein 50:50-Szenario, dass die Bundesliga einen zusätzlichen Startplatz erhält. Qualifiziert sich der Pokalsieger zudem für Europa, führt Platz acht in die Play-offs zur Conference League.