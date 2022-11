Vor dem Turnier in Katar : Bei Borussias WM-Fahrern steht es 16:16

Foto: imago sportfotodienst 34 Bilder Alle WM-Fahrer von Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit den Nominierungen von sechs Borussen für die Weltmeisterschaft in Katar hat sich die Zahl der WM-Fahrer in Gladbachs Historie auf insgesamt 32 erhöht. Wir schauen auf alle Teilnehmer, auf die Mehrmals-Fahrer, Torschützen und Weltmeister aus Gladbach.

Die späte Nominierung von Marcus Thuram in den französischen WM-Kader hat der Weltmeisterschaft 2022 in Katar aus Gladbacher Sicht den alleinigen zweiten Platz in Sachen Teilnehmer-Stärke gesichert. In Thuram, Jonas Hofmann (Deutschland), Ko Itakura (Japan), Joe Scally (USA) sowie den Schweizern Yann Sommer und Nico Elvedi sind sechs Borussen im Wüstenstaat dabei. Nur 2018 in Russland waren es mit sieben Gladbachern mehr, 1974 in Deutschland waren es fünf. Thuram ist der 32. Borusse, der für eine WM nominiert wurde, die Zahl der gesamten Nominierungen stieg dadurch auf 37. Mit einer historischen Einordnung bieten wir einen Überblick über alle WM-Fahrer des Klubs.

Die DFB-Spieler Alles begann mit Albert Brülls. Borussias Mittelfeldspieler wurde 1962 von Bundestrainer Sepp Herberger für das Turnier in Chile nominiert und kam dort auch in allen vier Partien zum Einsatz. Ist Brülls der einzige Gladbacher bei einer WM in der Vor-Bundesliga-Ära, fuhren ab 1970 noch 15 weitere deutsche Nationalspieler der Borussia zu mindestens einem Weltturnier mit. 1970 in Mexiko waren es Berti Vogts, Klaus-Dieter Sieloff und Peter Dietrich, vier Jahre darauf im eigenen Land neben Vogts noch Rainer Bonhof, Herbert Wimmer, Jupp Heynckes und Wolfgang Kleff, 1978 in Argentinien nochmals Vogts und Bonhof, 1982 in Spanien Lothar Matthäus und Wilfried Hannes sowie 1986 in Mexiko Uwe Rahn. Dann folgte eine längere Pause, ehe 2006 beim Sommermärchen in Deutschland Oliver Neuville und Marcell Jansen dabei waren, es folgten noch Christoph Kramer 2014 in Brasilien, Matthias Ginter 2018 in Russland und nun Jonas Hofmann 2022 in Katar.

Die Ausländer Erstmals war 1990 ein ausländischer Profi der Borussia bei einer WM dabei: Libero Frantisek Straka war für die Tschechoslowakei in Italien im Einsatz. Vier Jahre später waren Martin Dahlin und Patrik Andersson Leistungsträger für Schweden in den USA. Seit 2006 ist stets mindestens ein ausländischer Spieler aus Gladbach dabei: Kasey Keller (USA/2006), Michael Bradley (USA/2010), Karim Matmour (Algerien/2010), Granit Xhaka (Schweiz/2014), seine Landleute Yann Sommer, Nico Elvedi, Josip Drmic und Denis Zakaria sowie Thorgan Hazard (Belgien) und Jannik Vestergaard (Dänemark) alle 2018. Mit Itakura, Scally und Thuram sind es nun auch 16 ausländische WM-Fahrer für Gladbach – es herrscht also Gleichstand.

Die Mehrmals-Fahrer Der Kreis derer, die an mindestens zwei Weltmeisterschaften teilgenommen haben, ist indes sehr klein, vergrößert sich aber durch das Turnier in Katar erheblich. Rekordhalter ist Berti Vogts, der 1970, 1974 und 1978 dabei war, mit 19 Einsätzen auch deutlich die meisten Spiele absolvierte und der einzige Kapitän der DFB-Auswahl bei einer WM aus Gladbach war: 1978 in Argentinien. Neben ihm hat es von den deutschen Spielern nur sein Teamkollege Bonhof zu den Turnieren 1974 und 1978 geschafft, er ist auch der zweite Spieler mit einer zweistelligen Anzahl an Einsätzen (zehn). Nun folgen den beiden Deutschen zwei Schweizer: Sommer und Elvedi sind ein zweites Mal als Gladbacher bei einer WM dabei.

Die Spieler ohne Einsatz Acht der bisherigen 28 WM-Fahrer kehrten mit der Enttäuschung zurück, kein einziges Mal eingesetzt worden zu sein. Als erstem Gladbachern widerfuhr dies den frisch gekürten Deutschen Meistern Sieloff und Dietrich 1970 in Mexiko. Vier Jahre später musste sich Torhüter Kleff mit dem Bankplatz begnügen, da es kein Vorbeikommen an Sepp Maier gab. 1982 wartete Hannes vergeblich auf einen Einsatz, vier Jahre später Uwe Rahn und zuletzt 2018 auch Matthias Ginter. In Vestergaard und Elvedi mussten vor vier Jahren erstmals auch ausländische Spieler der Borussia zuschauen, Elvedi indes dürfte seinen Einsatz nun in Katar bekommen.

Die Torschützen Brülls war nicht nur der erste Gladbacher-WM-Spieler, er ist auch der erste WM-Torschütze der Borussen: Im zweiten Gruppenspiel traf er 1962 beim 2:1 gegen die Schweiz zur 1:0-Führung. Ansonsten trafen noch zwei deutsche Spieler im eigenen Land: Bonhof steuerte 1974 im Zwischenrundenspiel gegen Schweden (4:2) ein Tor auf dem Weg zum Titelgewinn bei, und mit Neuvilles Last-Minute-1:0 gegen Polen nahm das Sommermärchen 2006 erst so richtig Fahrt auf. 2010 folgte Bradley als Torschütze für die USA, 2014 Xhaka sowie 2018 Drmic jeweils für die Schweiz. Aber nur einer der insgesamt sieben Gladbacher Torschützen bei einem WM-Turnier traf mehrmals: Martin Dahlin schoss sich 1994 mit vier Toren in die Spitzengruppe der Torjägerliste.