Wolf Werner (1987-21.11.1989)

Bundesligaspiele mit Borussia: 85

Punkteschnitt: 1,31 pro Spiel

Nach über 24 Jahren in der Bundesliga wurde am Bökelberg erstmals ein Trainer entlassen. Wolf Werner musste gehen, nachdem seine Mannschaft sieben Spiele in Folge verloren hatte und erstmals Tabellenletzter in der Bundesliga war. In den Jahren zuvor hatte Werner die Fohlen-Elf noch zweimal ins vordere Mittelfeld (Platz sieben und sechs) geführt.