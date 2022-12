Borussia stellt Nachfolger vor Alexander Ende folgt auf U19-Trainer Sebastian König

In Alexander Ende hat Borussia bereits einen Nachfolger gefunden. „Zurückzukehren in den Borussia-Park, wo ich mich bereits fünf Jahre lang sehr wohlgefühlt habe, und viele bekannte Gesichter wiederzusehen, ist ein tolles Gefühl“, so Ende, der in seiner ersten Periode bei Borussia unter anderem Co-Trainer der U23 gewesen ist und von 2020 bis 2022 beim Regionalligisten Fortuna Köln als Cheftrainer an der Seitenlinie stand. „Mit Alex Ende haben wir bereits mehrere Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet. Er wird demnach nicht viel Eingewöhnungszeit brauchen“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.