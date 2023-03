Borussias Franzose Wie sich Plea selbst um das schönste Geburtstagsgeschenk brachte

Es war alles angerichtet für Alassane Plea, sich einen Tag nach dem runden Geburtstag selbst das schönste Geschenk zu machen. In der 53. Minute trat der Franzose, der am Freitag 30 Jahre alt geworden ist, in Leipzig zum Strafstoß an – er hätte das 1:0 für die Gladbacher und damit zugleich sein 50. Pflichtspieltor für Borussia erzielen können. Sein Schuss war auch halbwegs platziert, doch nicht scharf genug. RB-Torwart Janis Blaswich hielt den Ball sogar fest. Plea hätte der Held werden können, am Ende war der größte Unglücksrabe im Gladbacher Team.