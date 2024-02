Der Unersetzliche Was Pleas Fehlen jetzt und für die Zukunft bei Borussia bedeutet

Mönchengladbach · Borussia hat in dieser Saison einige namhafte Ausfälle verkraften müssen. Doch keiner ist sportlich so schmerzhaft wie Alassane Pleas. Warum der Franzose nicht zu ersetzen ist, wer es am ehesten versuchen könnte – und wie Plea sich überhaupt so schwer den Fuß geprellt hat.

20.02.2024 , 18:11 Uhr

Alassane Plea kurz vor seinem Zusammenprall mit Dan-Axel Zagadou, seitdem bereitet ihm eine Fußprellung Probleme. Foto: IMAGO/Noah Wedel

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia