Bericht über Vertragsverlängerung : Plea soll sich für Borussia und gegen Nizza entschieden haben

Mönchengladbach/Nizza Bei Alassane Plea ist fast jedes Szenario durchgespielt worden: Gehen, bleiben, verlängern – Frankreich, England, Türkei, Gladbach. Nun berichtet eine sehr zuverlässige Quelle jedoch, dass Plea sich gegen eine Rückkehr nach Nizza und für Borussia entschieden habe.

„Nein“, antwortete Roland Virkus am Donnerstag sehr deutlich auf die Frage, ob einer der Spieler, deren Verträge im nächsten Jahr auslaufen, bereits mitgeteilt habe, dass er nicht verlängern möchte. In der gegenteiligen Richtung war zuletzt öffentlich wenig kundgetan worden. Dass Borussia besonders um Jonas Hofmann kämpft, ist bekannt. Auch Torwart Yann Sommer steht weit oben auf der Prioritätenliste.

Das Spektrum der Szenarien war groß in den vergangenen Monaten: In der Premier League wurde Plea genauso gehandelt wie bei mehreren Klubs in seiner Heimat, zuletzt gab es immer wieder Gerüchte aus der Türkei. Und noch kurz vor Erscheinen des Artikels von „Nice-Matin“ hieß es an anderer Stelle, Plea werde eben doch nach Nizza und zu seinem Ex-Trainer Lucien Favre zurückkehren.