Neuhaus und Plea Wie Borussias Startelf-Rückkehrer in Bochum überzeugen

Mönchengladbach · Alassane Plea und Florian Neuhaus hatten entscheidenden Anteil am ersten Saisonsieg der Gladbacher – und sie sorgten durch das 3:1 in Bochum für eine kuriose Parallele. Was ihren Fußball am Samstag auszeichnete und wie Sportchef Roland Virkus und Trainer Gerardo Seoane ihre Leistungen einschätzten.

01.10.2023, 12:02 Uhr

Bochum - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/David Inderlied