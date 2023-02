Borussias Kapitän für Schalke fraglich Stindl-Ausfall kann Plea ein Deja-vu-Erlebnis bescheren

Die Wende kam am 5. Februar 2022, am kommenden Sonntag vor genau einem Jahr. Damals hätte Plea eigentlich gar nicht in der Anfangsformation für die Partie bei Arminia Bielefeld stehen sollen, doch Christoph Kramers Corona-bedingter Ausfall spülte den 29-Jährigen wieder in die erste Elf. Und Plea lieferte, bot eine engagierte Leistung und traf zum 1:1-Endstand. Es folgte die beste Halbserie des Offensivspielers nach dessen Premieren-Hinserie im Jahr 2018: Sieben Tore und sieben Vorlagen standen letztlich in 14 Spielen seit dem 1:1 in Bielefeld für ihn zu Buche.