Vorbilder Krauss und Bobadilla : Gladbachs Plea hat Wechselabsichten

Mönchengladbach Lediglich ein Freundschaftsspiel hat Alassane Plea für die französische Nationalmannschaft bestritten. Deshalb dürfte Borussias Angreifer wechseln. Plea hat noch eine weitere Staatsbürgerschaft - und prominente Vorbilder in Gladbach.

Alassane Plea dürfte seine Freude gehabt haben an Borussias Spiel gegen RB Leipzig. Spiele wie dieses 3:0, auf hohem Fußball-Niveau, mag der Franzose, weil er selbst ein feiner Kicker ist. Derzeit jedoch muss er darben, was den Fußall angeht, wegen seines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich ist er in der Reha.

Lange wird er den Verletzten-Status aber wohl nicht mehr haben, der Stürmer, der ein wesentlicher Faktor ist für Daniel Farkes Ballbesitzspiel. „Das ist das Gesicht eines Mannes, der weiß, dass sein Comeback nicht mehr lange hin ist“, schrieb Borussia bei Twitter unter ein Foto eines recht zufrieden dreinschauenden Plea. Und: „Wir hoffen, dich nach der Länderspielpause wiederzusehen.“ Diesen Zeitraum hat auch Farke als Comeback-Zeitpunkt für Plea genannt.

Eineinhalb Wochen bleiben Plea also, um wieder fit genug zu sein für einen Einsatz. An das Bremer Weserstadion, in dem das nächste Ligaspiel ausgetragen wird, hat er beste Erinnerungen. Denn dort hat er am 10. November 2018 den 3:1-Sieg der Gladbacher mit seinem Dreierpack ganz allein bewerkstelligt. Es wäre der passende Ort für sein 150. Pflichtspiel für Borussia, das nun ansteht. Zwei Tore fehlen zudem nur zur 50-Treffer-Marke.

Ob es reicht für Bremen, werden die kommenden Tage zeigen. Derweil sinniert Plea noch wegen einer anderen Geschichte. Er überlegt, künftig nicht mehr für Frankreich, sondern für Mali zu spielen. Er hat die passende Staatsbürgerschaft und für Frankreich bislang nur ein Freundschaftsspiel bestritten, unmittelbar nach besagtem Dreierpack in Bremen, weswegen der Nationalteam-Wechsel möglich wäre. „Wenn ich für die malische Nationalmannschaft spiele, dann nur, um sie zu verbessern“, sagte Borussias Offensiver zuletzt zu „Canal Plus Sport Afrique“. „Meine Wahl der Nationalmannschaft ist noch nicht endgültig. Ich spreche gerade mit meinen Agenten darüber. Es gibt eine Entscheidung zu treffen, und wir werden sehen.“

Im französischen Team hat Plea wegen der starken Konkurrenz keine realistische Chance, daher denkt er über den Wechsel nach. Er wäre nicht der erste Borusse, der den Verband wechselt. 1981, indes vor seiner Gladbacher Zeit, wurde der Dortmunder Bernd Krauss Österreicher und spielte unter anderem mit bei der WM in Spanien – auch beim schmachvollen 0:1 gegen das deutsche Team in Gijon.

„Ich habe damals ganz gut gespielt und der ÖFB hat angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Österreicher zu werden. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und das Angebot angenommen, um sportlich weiterzukommen. Ein großer Patriot war ich nie“, berichtete Krauss mal. Bis 1984 machte er 22 Spiele für Österreich. Gleich in seinem ersten war der Gegner Deutschland und Krauss lenkte den Ball ins eigene Netz zum 0:1, am Ende stand es 0:2.

1983 kam er von Rapid Wien zu Borussia, sechsmal spielte er noch für Österreich, dann nahm Krauss wieder die deutsche Staatsbürgerschaft an, um keinen Ausländerplatz zu besetzen. „Es durften damals nur zwei spielen und mein Arbeitgeber hat mich um die Wiedereinbürgerung gebeten. Leider habe ich damit die Chance verloren, weiter für Österreich zu spielen“, erzählte Krauss.

Als 2009 Raúl Bobadilla bei Borussia vorgestellt wurde, bekam er die Nummer 10. Was für eine Geschichte: Ein Argentinier mit der 10, wie der unglaubliche Diego Maradona – wunderbar. Nun, ganz so wunderbar wurde es nicht mit Borussia und Bobadilla, auch nicht im zweiten Anlauf nach einer Griechenland-Leihe 2011 und im dritten 2017. Als er da indes vom FC Augsburg zu Gladbach kam, spielte er nicht mehr für Argentinien, sondern für Paraguay. Bobadilla hat Wurzeln in Paraguay, seiner Großmutter wegen. 2010 hatte zunächst ein Wechsel nach Mexiko zur Diskussion gestanden, doch Bobadilla stellte klar, dass seine Mutter anders als angenommen, keine mexikanischen Wurzeln habe. 2015 holte ihn dann Paraguays Trainer Ramon Diaz in sein Team. Elf Spiele machte Bobadilla seither, aber kein Tor.

Auch Rainer Bonhof, Meister-Borusse, später Trainer und nun Vize-Präsident des Klubs, ist ein Verbandswechsler. Er hatte als Jugendlicher einen niederländischen Pass, weil sein Großvater nach Deutschland umgesiedelt war. „Das gab es damals häufig im Grenzgebiet“, erinnerte sich Bonhof. Der DFB verhandelte mit dem niederländischen Verband, Bonhof spielte für Deutschland und bereitete dann im WM-Endspiel von 1974 das deutsche Siegtor durch Gerd Müller vor - gegen die Niederlande.