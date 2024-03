Beide teilweise im Training Plea und Cvancara zurück – Seoane erklärt den Stand bei Gladbachs Stürmern

Alassane Plea ist zurück auf dem Platz. Als einer der letzten Spieler betrat Borussias Franzose am Dienstag beim 45 Minuten währenden Morgentraining den Trainingsplatz, erstmals seit dem Kurzeinsatz gegen Darmstadt am 10. Februar zusammen mit dem Team. Nach seiner Fußprellung ist er auf dem Weg zum Comeback. Am Montag war schon der zuletzt ebenfalls verletzte Stürmer Tomas Cvancara (Bänderriss) wieder ins Teamtraining eingestiegen.