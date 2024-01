Viele angeschlagene Spieler Was aus Borussias personellen Fragezeichen in Leverkusen wurde

So erging es auch Jordan Siebatcheu in der Sturmspitze. Der Mittelstürmer hatte ebenfalls unter der Woche teilweise kürzertreten müssen, sodass es kein Wunder war, dass am Samstagabend die Kräfte in der zweiten Halbzeit sichtbar schwanden. In der Schlussphase wurde Nachwuchsstürmer Shio Fukuda für ihn eingewechselt. Vor der Pause war es Jordan zumindest in manchen Situationen gelungen, den Ball unter Bedrängnis zu sichern und auf die nachrückenden Kollegen abzulegen. Dieser Job wird auch in München von großer Wichtigkeit sein.