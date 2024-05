Borussias Personal Plea fraglich fürs Frankfurt-Spiel – Wöber noch nicht im Training

Vor zehn Monaten ist Gerardo Seoane mit Borussia in die Vorbereitung gestartet, am Dienstag begann bereits die vorletzte Trainingswoche der Saison – zumindest ist es das große und einzig verbliebene Ziel, nicht in Verlängerung namens Relegation zu müssen. Seoane konnte mit 20 Feldspielern loslegen, darunter auch Christoph Kramer, der wochenlang aussetzen musste nach einer schweren Atemwegsinfektion.