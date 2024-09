Wiedersehen mit Ex-Borussen Welche Rollen Jordan und Bénes nun bei Union Berlin spielen

Unter Trainer Bo Svensson, der einst ebenfalls in Gladbach unter Vertrag stand, hat Union zwei Siege (1:0 gegen St. Pauli, 2:1 gegen Hoffenheim) und zwei Unentschieden (1:1 gegen Mainz, 0:0 gegen RB Leipzig) eingefahren. Im bevorzugten 3-4-2-1-System spielt Jordan als vorderste Spitze eine wichtige Rolle, in drei Spielen gehörte er bislang zur Startelf, weshalb er auch am Samstag in Gladbach gesetzt sein dürfte.