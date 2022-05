„War ein schwieriges Jahr“ : Hütter zieht erstes Saisonfazit nach wildem Borussia-Jahr

Mönchengladbach Nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt zog Gladbachs Trainer Adi Hütter ein erstes Saisonfazit und blickte dabei auf ein Jahr zurück, in dem „viele Dinge“ anders geplant gewesen seien. Dennoch hob er auch einen positiven Aspekt hervor.

Es war ein Wiedersehen mit alten Bekannten im Presseraum des Frankfurter Stadions. Als sich Adi Hütter nach dem 1:1 seiner Borussia und seines Ex-Klubs Eintracht Frankfurt am Sonntag auf der Pressekonferenz zum Spiel äußerte, blieben die Fragen zu Hütters Rückkehr und der erfolgreichen Europapokal-Saison der SGE deshalb nicht aus.

„Ich wünsche der Eintracht an dieser Stelle, dass der Pokal an den Main geht. Ich bin überzeugt davon, dass die Eintracht die Europa League dieses Jahr gewinnt“, sagte Hütter und lobte die Entwicklung des Klubs seit der Relegation 2016. „Das sind schon viele tolle Momente“, sagte Hütter, der am vergangenen Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham auf Einladung der Eintracht live im Stadion verfolgt hatte.