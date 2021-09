Borussias Einheit am Donnerstag : Ein Führungsspieler stand Hütter beim vorletzten Training nicht zur Verfügung

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Päffgen (dirk) 19 Bilder So bereiten sich die Borussen auf Wolfsburg vor

Mönchengladbach Während ein Spielerquartett um Kapitän Lars Stindl, das zu Wochenbeginn noch geschont worden war, wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist, fehlte am Donnerstag ein anderes Mitglied der siegreichen Elf aus dem Dortmund-Spiel.

Es waren drei beinahe identische Tore binnen weniger Minuten. Beim abschließenden Drei-gegen-Zwei erhielt Lars Stindl immer in halblinker Position den Ball und setzte ihn mit dem ersten Kontakt entgegen der Laufrichtung des Torwarts Tobias Sippel ins lange Eck. Borussias Kapitän war treffsicher, das Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kann also kommen.

Wie Denis Zakaria, Manu Koné und Jonas Hofmann hatte Stindl die erste Trainingseinheit der Woche am Dienstag verpasst und individuell im Kraftraum trainiert. Das Quartett kehrte aber bereits am Mittwoch auf den Platz zurück und zeigte sich einsatzbereit für das Wolfsburg-Spiel. Für Ramy Bensebaini gilt das hingegen nicht.

„Ramy hat mit unseren Reha-Trainern individuell auf dem Platz gearbeitet. Aber für das Wochenende wird er kein Thema sein“, sagte Trainer Adi Hütter über seinen Linksverteidiger, der in der vergangenen Woche einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte und seitdem nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. So standen Hütter wie am Mittwoch 20 Feldspieler für die vorletzte Trainingseinheit vor dem Wochenende zur Verfügung.

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Wolfsburg aussehen

Einer jedoch, der bei der abschließenden Übung sicherlich gerne ein paar Stindl-Tore verhindert hätte, fehlte am Donnerstag beim Training: Stammtorwart Yann Sommer. „Er hat heute regenerativ gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass er morgen beim Abschlusstraining wieder dabei sein wird“, sagte Hütter.