Zum Abschluss des Jahres : Letztes Borussia-Training in 2021 mit einigen Besonderheiten

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 27 Bilder Bonhof hält Ansprache an die Borussen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat das Jahr mit einer Trainingseinheit am Freitag beendet. Christoph Kramer mischte wieder mit, zudem ließ Trainer Adi Hütter eine Viererkette zusammenspielen, die so gegen den FC Bayern München auflaufen könnte. Auch Vize-Präsident Rainer Bonhof ließ sich blicken.

Knapp zwölf Stunden vor dem Jahreswechsel haben die Borussen am Freitag ihre letzte Trainingseinheit des Jahres 2021 beendet. Mit dabei war auch wieder Christoph Kramer, der bei den beiden Einheiten am Donnerstag noch gefehlt hatte. Und so gehörte auch Kramer zu den 19 Spielern, die den Worten von Rainer Bonhof lauschen durften.

Borussias Vize-Präsident ließ es sich nicht nehmen, im Mannschaftskreis ein paar Worte an die Spieler, Trainer und Betreuer zu richten. Lange dauerte seine Ansprache nicht, sie endete aber mit wohlwollendem Applaus der Zuhörer. Daraufhin begann das rund 75-minütige Training richtig. Nach dem Kreisspiel zum Aufwärmen markierten zwei große Tore das Spielfeld über den halben Platz. Die 16 Feldspieler - die Torhüter Yann Sommer, Tobias Sippel und Jan Olschowsky komplettierten die Gruppe - bildeten zwei Teams und sollten jeweils versuchen, das Spiel vor allem mit langen Diagonalbällen hinter die gegnerische Abwehrkette aufzubauen. Später war dann auch ein flaches Anspiel in die Spitze erlaubt. Nicht mit dabei waren Denis Zakaria, Mamadou Doucouré, Keanan Bennetts, Joe Scally (alle Corona-Infektion) und Jonas Hofmann (Knie-OP), Jordan Beyer trainierte individuell.

Trainer Adi Hütter stellte in einer Mannschaft eine Viererkette, die so auch beim Rückrunden-Auftakt gegen den FC Bayern München in der kommenden Woche (Freitag, 20.30 Uhr) aussehen könnte. Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Luca Netz verteidigten gemeinsam, später tauschte Tony Jantschke nacheinander mit Ginter und Elvedi die Position. Die Co-Trainer Christian Peintinger und Oliver Neuville dienten in einer Mannschaft als Libero hinter der Abwehr, um die anderen nach einem Anspiel zum Rausrücken zu zwingen.

Im Anschluss gab es einen kurzen Wettbewerb, ebenfalls auf große Tore, die nun aber deutlich näher beieinander standen, um schnelle Torabschlüsse zu ermöglichen: Jeweils im Drei-gegen-Zwei ging es darum, sich mit kurzen Pässen in Überzahl freizuspielen, um dann ein Tor zu erzielen. Florian Neuhaus, Hannes Wolf, Laszlo Bénes, Alassane Plea, Conor Noß, Lainer, Kramer und Ginter gehörten zu den „Jahressiegern“, wie Hütter das Gewinner-Team taufte.