Borussias Sorgen in der Offensive : Zwei Dinge können noch zu einem Engpass im Saisonfinale führen

Mönchengladbach Vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt plagen Trainer Adi Hütter Personalsorgen eher in der Defensive, das Problem könnte sich im Hinblick auf das letzte Heimspiel aber nach vorne verlagern. Das hat mit möglichen Sperren zu tun – und den Fragezeichen beim Comeback von Marcus Thuram.

Am Sonntagnachmittag muss Trainer Adi Hütter vor allem seine Defensive sowie das zentrale Mittelfeld personell umbauen. Denn in Verteidiger Nico Elvedi und Sechser Manu Koné fehlen zwei Stammspieler gesperrt. In der Offensive hat der Gladbacher Coach hingegen einige Optionen – diese könnten allerdings beim letzten Saisonspiel in einer Woche daheim gegen 1899 Hoffenheim auch spärlicher ausfallen.