Gladbachs Trainer : Hütters Topteam-Bilanz macht Mut fürs BVB-Spiel

Mönchengladbach Schaut man allein auf die Bilanz der Borussen gegen die Bayern und den BVB kann man kaum verstehen, dass die Gladbacher am Sonntag als Abstiegskandidat nach Dortmund reisen. Trainer Adi Hütter ist gegen das Top-Duo der Liga schon lange unbesiegt.

Adi Hütter wird sich gern an seine letzte Dienstreise nach Dortmund erinnern. Er war noch Coach von Eintracht Frankfurt an jenem 3. April 2021 und siegte 2:1 bei der westfälischen Borussia, bei der er am Sonntag (17.30 Uhr, Dazn) mit seinen Gladbachern antritt. Die Eintracht schien nach diesem gefühlten Endspiel auf dem bestem Weg in die Champions League, hatte sie doch sieben Punkte Vorsprung auf den Gegner. Es reichte am Ende nicht, der Sieg beim BVB ist aber ein Teil der jüngsten starken Bilanz des Borussen-Trainers gegen die beiden Topteams der Bundesliga, die Dortmunder und die Bayern.