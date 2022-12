Steigerungspotenzial ist da Wo Borussia in der Verletzungstabelle steht

Auch in der Offensive verzeichnete Borussia im Verlauf der Hinrunde schmerzhafte Ausfälle: Kapitän Lars Stindl fiel nach einer Muskelverletzung in der ersten Pokalrunde mehrere Wochen aus, im September erwischte es dann Alassane Plea. Das machte sich zumindest in ihrer persönlichen Torausbeute bemerkbar – Plea traf bislang zwei- und Stindl einmal. „Offensivspieler brauchen noch mal mehr als Defensivspieler ihren Rhythmus. Lars Stindl und Lasso Plea werden definitiv noch auf ihre Tore kommen in dieser Saison“, sagte Farke Mitte Oktober. Kurz darauf hatte Jonas Hofmann Glück im Unglück, da er nach seiner in Darmstadt erlittenen Schultereckgelenksprengung nur für zwei Ligaspiele ausfiel.