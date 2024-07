Borusse bei Olympia Konés zweiter Sieg und ein „alter“ Interessent aus der Serie A

Für Koné, der in diesem Sommer endlich gern den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und zu einem europäischen Top-Klub wechseln würde, geht es darum, sich zu präsentieren. Das kann er über die Vorrunde hinaus tun, wenn die Franzosen im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland mindestens einen Punkt holen. Dann wäre das Viertelfinale ganz sicher aus eigener Kraft erreicht. Allerdings kann es auch schon bei einer Niederlage reichen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mission Gold für Koné und Co. weitergeht, ist groß.