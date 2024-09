Zum zweiten Mal ohne Gegentor Was Borussias Defensive gegen Union besser machte – und wovon sie profitierte

Mönchengladbach · Zum zweiten Mal im fünften Saisonspiel kassierte Borussia Mönchengladbach am Samstag gegen Union Berlin kein Gegentor – im Vergleich zu den Vorjahren eine bemerkenswerte Bilanz. Was die Gladbacher dafür taten – und was darüber hinaus anders war als in den Vorwochen.

30.09.2024 , 10:41 Uhr

