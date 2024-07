Vor dem ersten Testspiel Borussia schießt sich ohne Kramer für Wegberg warm

Mönchengladbach · Mittelfeldspieler Christoph Kramer fehlte am Freitag wegen einer Magen-Darm-Geschichte im Gladbach-Training. Die übrigen Borussen bereiteten sich auf das erste Testspiel in Wegberg-Beeck vor. Was dabei auf dem Übungsplan stand und wie Borussia wohl aufgestellt sein wird.

19.07.2024 , 13:35 Uhr

Link zur Paywall Borussia trainiert Eckbälle und Umschaltspiel 27 Bilder Foto: jdp/Jens Dirk Paeffgen