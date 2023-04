Thuram und Bensebaini gehen ablösefrei Farke hat vor Frankfurt viele Personalfragen zu beantworten

Wenn Borussia am Samstag um 18.30 Uhr (Sky) bei Eintracht Frankfurt antritt, dürfte Trainer Daniel Farke derart viele Personaloptionen haben wie seit Beginn der Rückrunde nicht mehr. Sollte nichts mehr Unvorhergesehenes passieren, wird nur Yvandro Borges Sanches (Außenbandriss) nicht zur Verfügung stehen, der junge Luxemburger hatte in den vergangenen Wochen allerdings generell keine Rolle in Farkes Überlegungen gespielt. Ein leichtes Fragezeichen stehe aber noch hinter Nico Elvedi, wie Farke am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum kommenden Bundesligaspiel verriet: „Er hat heute wegen leichter Innenband-Probleme nicht mittrainiert, da wollten wir nichts riskieren. Bei ihm müssen wir das Abschlusstraining abwarten.“