Verträge laufen im Sommer aus Das sind ablösefreie Kandidaten für Borussia

Von 2014 bis 2019 hat Borussia Mönchengladbach in jedem Transfer-Sommer einen ablösefreien Spieler verpflichtet. Mitunter war die Winter-Periode, so wie bei Fabian Johnson, gerade erst beendet, als Max Eberl Nägel mit Köpfen machte. Lang ist es her, als letzter Vertreter dieses Modells kam vor bald vier Jahren Max Grün als dritter Torwart, davor war es Torben Müsel und davor Florian Neuhaus, der allerdings direkt verliehen wurde, bevor er bei Borussia durchstartete.