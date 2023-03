Verträge enden 2023 Diese Spieler könnte Borussia ablösefrei holen

In der Zeit, in der der Verein diesen Markt nicht mehr erfolgreich beackert hat, gingen alleine Josip Drmic, Tobias Strobl, Fabian Johnson, Raffael, Oscar Wendt, Ibrahima Traoré und Matthias Ginter ablösefrei. Viele Routiniers jenseits der 30 waren dabei, einige hatten selbst nichts gekostet, doch in diesem Sommer werden Thuram und Bensebaini die Liste erweitern. Das erhöht den Druck, selbst mal wieder einen Coup ohne Ablöse zu landen.