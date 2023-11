Auslaufende Verträge 2024 Diese Spieler könnte Borussia nächstes Jahr ablösefrei holen

Im Sommer hat sich Borussia Mönchengladbach erstmals seit vier Jahren wieder auf dem Markt ablösefreier Spieler bedient. Lukas Ullrich und Grant-Leon Ranos stehen allerdings beide am Anfang ihrer Profikarriere, hatten keinerlei Erstliga-Erfahrung. Für Hertha BSC und den FC Bayern wird sich ihr Verlust – das hofft Gladbach aus eigenem Interesse – irgendwann vielleicht als bitter herausstellen, doch nach jetzigem Stand hat Borussia den Vereinen nicht annähernd das zugefügt, was sie selbst bei Matthias Ginter, Ramy Bensebaini und Marcus Thuram erleiden musste. Die kosteten in Summe 35 Millionen Euro, hätten auf dem Peak für 90 Millionen verkauft werden können – und gingen alle drei ablösefrei.