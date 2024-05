56 Tore in der Bundesliga Sogar an Borussias Plus gibt es diese Saison etwas auszusetzen

Mönchengladbach · Es gibt viel, was nicht passt bei Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Der offensive Ertrag gehört nicht dazu. Borussia ist, was die Torproduktion angeht, europareif. Doch Trainer Gerardo Seoane ist nicht zufrieden. Was er fordert für die neue Saison.

13.05.2024 , 14:45 Uhr

Abgehoben: Robin Hack erzielte gegen Frankfurt Gladbachs 56. Saisontor. Foto: Dirk Paeffgen