Bonhof hofft auf „Aufbruch“ Was 50.000 Borussia-Fans auf der Saisoneröffnung erlebten

Mönchengladbach · Autogramme, Ansagen und gemeinsames Singen – bei der Saisoneröffnung im Borussia-Park gaben sich die Gladbach-Profis bei hohen Temperaturen volksnah und machten klar, was sie in der neuen Saison vorhaben. Was Präsident Rainer Bonhof versprach und welche Trikotnamen auffallen.

11.08.2024 , 17:30 Uhr

Volksnahe Borussen: Hier gibt es ein Autogramm nebst Selfie mit Chefcoach Gerardo Seoane. Foto: Jens Dirk Paeffgen/Jens Dirk Paeffgen (jdp)