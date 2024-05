Traumtor und Torwart-Treffer Borussia verabschiedet sich mit einem 5:1 in Jüchen in den Urlaub

Bei Neuhaus ist nicht klar, aber gut möglich, dass auch er zum letzten Mal für Gladbachs Profis auflief. Allerdings liegt ein Engagement in der Traditionself mit 27 Jahren noch in weiter Ferne. Auf dem triefend nassen Rasen in Jüchen – mit dem Anpfiff hatten die starken Regenfälle aufgehört – zeigte Neuhaus durchaus Lust auf den Saisonausklang auf dem Land. Er und seine Kollegen ließen den Ball laufen, so gut es ging, der Unterhaltungswert stand an erster Stelle, das Ergebnis war zweitrangig.