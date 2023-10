Bilanz im DFB-Pokal Wo sich Borussias Zuschauerzahl gegen Heidenheim einordnen wird

Allerdings bekommt der Fernsehzuschauer im DFB-Pokal allgemein mehr leere Sitzschalen zu sehen als in der Bundesliga. Jeder Klub der Größenordnung Gladbachs hat Spiele in der Liste der vergangenen Jahre, bei denen man geneigt ist, den Check zu machen, ob es nicht gegebenenfalls einen Teilausschluss der Fans gab. Groß ist der Run vor allem an Standorten wie Kaiserslautern, wo der FCK länger nicht mehr in einer guten Verfassung einen Gegner wie den 1. FC Köln in einer späteren Runde als der ersten empfangen hat.