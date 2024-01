3:2 gegen die Go Ahead Eagles Fukuda schießt Borussia zum Sieg im einzigen Testspiel

In der zweiten Hälfte der insgesamt 120 Minuten, als Seoane einmal durchgewechselt hatte, agierten die Go Ahead Eagles griffiger und zielstrebiger. Oliver Edvardsen verkürzte (79.) und Dario Serra (88.) erzielte den verdienten 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase waren die Niederländer dem Siegtreffer lange näher als Borussia, die in der 113. Minute jedoch noch einmal zuschlug: Rocco Reitz zeigte sich hellwach, nahm seinem Gegenspieler den Ball vom Fuß und bediente Shio Fukuda. Der japanische U23-Stürmer drehte sich und zog mit links ab zum 3:2. Dabei blieb es. Am 14. Januar geht die Bundesliga für Gladbach weiter mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.