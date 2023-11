Spieltags-Barometer Der zweite Sieg gegen Heidenheim stimmt Borussias Fans schon optimistischer

Diese Frage hatten wir bereits am Samstag nach dem 2:1-Sieg in der Liga gegen Heidenheim gestellt. Damals glaubten 62 Prozent an eine Niederlage in Freiburg und nur sieben Prozent an einen Sieg. Jetzt fällt die Prognose optimistischer aus, zumindest glauben nun knapp 60 Prozent aller teilnehmenden Fans, dass Gladbach im Breisgau auf jeden Fall punktet.