Top-Verkauf der neuen Sorte 20 Millionen für Koné – Was macht Gladbach mit dem Geld?

Am Freitag landete er, am Samstag saß Manu Koné schon wieder im Flugzeug: Sein neuer Klub, die AS Rom, machte sich auf zum Auswärtsspiel bei Juventus Turin, wo Koné gleich im Kader stand. Am Sonntag wurde der Franzose keine 48 Stunden nach Bekanntgabe seines Transfers eingewechselt und half, das 0:0 zu halten. In 18 Einsatzminuten schaffte es Koné zumindest, Material für ein kurzes Video zu produzieren, das Roma-Fans auf „X“ feierten: Darin verarbeitet er den Ball mit einem artistischen Flick, grätscht ihn zu einem Mitspieler, springt schnell auf und spielt mit rechts einen Kollegen auf dem Flügel frei.