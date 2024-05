20 Jahre nach dem letzten Spiel Der Bökelberg-Abschied war für Borussia in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur

Jetzt, 20 Jahre nach dem Bökelberg-Abschied, hat der Klub eine Saison hinter sich, die jener Spielzeit 2003/04 in einigen Punkten schon sehr ähnelt: Es war lange mühsam, Gladbach steckte in der unteren Tabellenhälfte fest, feierte den Klassenverbleib aber am 33. Spieltag aufgrund der Resultate der Konkurrenz, nicht aus eigener Kraft. Der Abschluss war indes ganz anders als bei der aktuellen Fohlen-Generation, die 0:4 in Stuttgart unterging. Das letzte Spiel am Bökelberg begann dagegen mit einer großen Choreo und dem Titel „Time To Say Goodbye“ als Einlaufmusik, es endete standesgemäß mit einem Sieg. Dann nahmen der Klub und seine Fans Abschied vom geliebten Stadion.