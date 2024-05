Bei Gladbachs 2:2 in Bremen Nicht nur die reine Freude - warum der Neuhaus-Elfmeter ein Streitfall bei Borussia ist

Es gab Diskussionsbedarf in der Nachspielzeit der Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und Borussia am Samstag. Erst hatte Schiedsrichter Timo Gerach mit dem VAR zu klären, ob es ein Handspiel gab im Strafraum der Bremer und somit Elfmeter für Gladbach, das nach einer 1:0-Führung 1:2 zurücklag. Gerach schaute sich die Bilder nochmal an und zeichnete dann das magische Quadrat in den Himmel – Elfmeter.