2:2 gegen Mainz Joker Scally verhindert Gladbachs vierte Heim-Pleite

Gegen den sieglosen Letzten indes ging es darum, auch offensiv gute Lösungen zu finden über reine Umschaltmomente hinaus, denn Mainz stand tief und versuchte, den Borussen den Weg in die Tiefe so gut es ging zu verbauen. Zudem galt es, mit schnellem Passspiel Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen und so die Lieblingsdisziplin des Gegners zu unterbinden. „Ich will eine aktive Mannschaft haben“, stellte Seoane vorab klar.