Kurz nach dem 2:1 Unscheinbare 195 Sekunden hatten wichtigen Anteil an Gladbachs Sieg

Es fehlte eigentlich nur noch ein erfolgreicher Torabschluss als i-Tüpfelchen. Damit hätten die Borussen ihr aufsehenerregendes Tor zum 2:0-Endstand im Februar 2019 beim FC Schalke 04 getoppt. Damals vollendete Florian Neuhaus eine 2:45 Minuten andauernde Ballbesitzphase über 62 Stationen mit seinem Treffer. Am Samstag gegen die Bayern überbot Gladbach diese Werte noch, reihte 73 Pässe in 3 Minuten und 15 Sekunden aneinander, ohne dass der Rekordmeister den Ball erobert hätte. Ein Tor gab es am Ende dieser Kombination zwar nicht, und doch steuerte diese Langzeit-Stafette einen wichtigen Beitrag zum 3:2-Erfolg gegen München bei.