17 Punkte schon verspielt Borussia muss besser mit Führungen umgehen – nur wie?

Die Enttäuschung war groß wenige Tage vor Weihnachten. Bis in die Nachspielzeit hinein hatte Borussia bei Eintracht Frankfurt geführt, in Unterzahl dann aber noch zwei Tore kassiert und 1:2 verloren. Schon am Spieltag zuvor hatte Gladbach zwei Punkte verschenkt, als es nach 2:1-Führung daheim gegen Werder Bremen nur Unentschieden spielte. Da war es nicht verwunderlich, dass Manager Roland Virkus zum Trainingsauftakt im neuen Jahr nochmals forderte: „Wir müssen die individuellen Fehler abstellen und besser mit Ergebnissen umgehen.“