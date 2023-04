2022 ging es in Stuttgart rund Vor einem Jahr hatte Borussia „1000 Baustellen“ - und heute?

Die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, Spielstätte des VfB, der aktuell gefangen ist im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga, ist eine Baustelle. Die Haupttribüne wird umgebaut. Das ist die treffliche Szenerie für das Spiel der Stuttgarter gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, Sky). Allein historisch passt das Baustellen-Bild: Denn am Ende der letzten Dienstreise der Borussen in die baden-württembergische Hauptstadt, direkt nach der 2:3-Niederlage, trat Christoph Kramer vor das „Sky“-Mikrofon und sorgte mit seinen Sätzen für Zündstoff.