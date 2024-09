Gladbachs 1:3 gegen Stuttgart Was Stöger und Kleindienst nervte – „Das kann eigentlich gar nicht sein“

Plea verletzte sich bei seinem Treffer am Knie, schon vorher war er angeschlagen gewesen, konnte aber weitermachen. „Bei Alassane kann ich noch nichts berichten, wir sind noch in der Abklärung. Wir hoffen natürlich, dass das Knie intakt ist“, sagte Trainer Gerardo Seoane. Eine MRT-Untersuchung soll nähere Aufschlüsse geben über die Schwere der Verletzung des Franzosen. Ob er für das Spiel in Frankfurt am kommenden Samstag (18.30 Uhr) schon wieder infrage kommt, bleibt abzuwarten.